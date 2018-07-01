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Испания - Россия
ЧМ-2018 - 1 июля 2018
Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Испания – Россия на Eurosport.ru! 1 июля 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фернандо Йерро или Станислав Черчесов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Испания и Россия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Испания и Россия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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В матче против Испании Россия сыграет в белом. Надо полагать, что «Красная фурия» выйдет в традиционных оранжевых цветах.
Сергей Игнашевич поделился соображениями о матче 1/8 против Испании: «Постараемся использовать слабости испанцев, если они есть. Наша задача – хорошо подготовиться и сыграть на максимуме своих возможностей, даже чуть больше».
Кто-то уж готовится к 1/8 финала.
Сборной России гарантирована дополнительная поддержка в матче с Испанией. Главный герой лета Александр Овечкин лично придет в «Лужники»:
Какие новости от AS! Йерро хочет усадить Де Хеа на скамейку в матче с Россией и выпустить Кепу Арризабалагу.
Игра лучшего вратаря мира на ЧМ-2018 вызывает вопросы. К примеру, Касильяс за 3 победных турнира (Евро-2008, ЧМ-2010, Евро-2012) пропустил всего 6 голов. У Де Хеа уже 5 плюх за 3 игры! По мнению Йерро, из-за слабой игры Де Хеа вся оборона теряет уверенность.
Вчера еще Россия узнала соперника по 1/8 финала. И это чемпион мира-2010 Испания. Герой финала восьмилетней давности Андрей Иньеста с уважением относится к хозяевам: «Нас ждет сложный матч. Всегда необходим правильный баланс, и игра со сборной России потребует от нас прогресса».