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Франция - Аргентина
ЧМ-2018 - 30 июня 2018
Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Франция – Аргентина на Eurosport.ru! 30 июня 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Хорхе Сампаоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Аргентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Франция и Аргентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Лео Месси все-таки пробился со сборной в 1/8 финала, но продолжит ли Аргентина свое победное шествие дальше?