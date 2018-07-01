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Хорватия - Дания
ЧМ-2018 - 1 июля 2018
Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Хорватия – Дания на Eurosport.ru! 1 июля 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Златко Далич или Оге Харейде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хорватия и Дания и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Хорватия и Дания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет, на чемпионате мира в России осталось не так много матчей! За игрой Хорватия – Дания вместе с вами проследит Тимофей Яценко.