Хорватия
    -
    21:00
    01.07.18
    Стадион Нижний Новгород
    Дания
      ЧМ-2018 • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Хорватия - Дания
      ЧМ-2018 - 1 июля 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Хорватия – Дания на Eurosport.ru! 1 июля 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Златко Далич или Оге Харейде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хорватия и Дания и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хорватия и Дания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Тимофей Яценко
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      08:01 

      Всем привет, на чемпионате мира в России осталось не так много матчей! За игрой Хорватия – Дания вместе с вами проследит Тимофей Яценко.

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