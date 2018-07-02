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Бразилия - Мексика
ЧМ-2018 - 2 июля 2018
Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Бразилия – Мексика на Eurosport.ru! 2 июля 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Тите или Хуан Карлос Осорио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия и Мексика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бразилия и Мексика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Бразилия и Мексика – классные сборные, чтобы на них заработать. Попробуй.
Бразилия и Мексика – классные сборные, чтобы на них заработать. Попробуй.
Неймар и компания разогнались к плей-офф, а Мексика с треском влетела Швеции, но это ничего не значит, потому что это 1/8 финала чемпионата мира. Здесь возможно все.