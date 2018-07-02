Бразилия
    -
    17:00
    02.07.18
    Самара Арена
    Мексика
      ЧМ-2018 • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Бразилия - Мексика
      ЧМ-2018 - 2 июля 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Бразилия – Мексика на Eurosport.ru! 2 июля 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тите или Хуан Карлос Осорио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия и Мексика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бразилия и Мексика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Неймар и компания разогнались к плей-офф, а Мексика с треском влетела Швеции, но это ничего не значит, потому что это 1/8 финала чемпионата мира. Здесь возможно все.

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