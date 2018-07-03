Швеция
    -
    17:00
    03.07.18
    Санкт-Петербург Арена
    Швейцария
      ЧМ-2018 • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Швеция - Швейцария
      ЧМ-2018 - 3 июля 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Швеция – Швейцария на Eurosport.ru! 3 июля 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ян Андерссон или Владимир Петкович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швеция и Швейцария и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Швеция и Швейцария, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Всем привет. Добро пожаловать на питерский «Крестовский», где состоится фонетическое дерби: Швеция против Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира в России.

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