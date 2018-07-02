Бельгия
    -
    21:00
    02.07.18
    Ростов Арена
    Япония
      ЧМ-2018 • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Бельгия - Япония
      ЧМ-2018 - 2 июля 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Бельгия – Япония на Eurosport.ru! 2 июля 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберто Мартинес или Акира Нисино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бельгия и Япония и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бельгия и Япония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Джамал Аль-Ханаки
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