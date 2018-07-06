Уругвай
    -
    17:00
    06.07.18
    Стадион Нижний Новгород
    Франция
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      ЧМ-2018 • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Уругвай - Франция
      ЧМ-2018 - 6 июля 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Уругвай – Франция на Eurosport.ru! 6 июля 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оскар Табарес или Дидье Дешам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уругвай и Франция и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уругвай и Франция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! Уругвай и Франция блекло смотрелись на групповой стадии, но в 1/8 финала мы снова узнали игру этих топовых сборных. Превратятся ли они снова в серых прагматичных мышей или останутся такими же яркими?

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