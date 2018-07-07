Россия
    -
    21:00
    07.07.18
    Фишт
    Хорватия
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      ЧМ-2018 • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Россия - Хорватия
      ЧМ-2018 - 7 июля 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Россия – Хорватия на Eurosport.ru! 7 июля 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Станислав Черчесов или Златко Далич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Хорватия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Россия и Хорватия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! Россия сделала то, что от нее не ожидал никто. А те, кто говорят, что ожидали – нагло лгут. Хорватия хороша, но после игры с Испанией может случиться все.

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