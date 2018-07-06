Бразилия
    -
    21:00
    06.07.18
    Казань Арена
    Бельгия
      Смотри за действиями игроков в реальном времени
      ЧМ-2018 • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Бразилия - Бельгия
      ЧМ-2018 - 6 июля 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Бразилия – Бельгия на Eurosport.ru! 6 июля 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тите или Роберто Мартинес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия и Бельгия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бразилия и Бельгия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Одна из этих нашпигованных звездами сборных точно уедет из России без медалей. Бразилия против Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира!

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