Франция
    -
    21:00
    10.07.18
    Санкт-Петербург Арена
    Бельгия
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      ЧМ-2018 • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Франция - Бельгия
      ЧМ-2018 - 10 июля 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Франция – Бельгия на Eurosport.ru! 10 июля 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Роберто Мартинес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Бельгия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Франция и Бельгия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Этот матч не может быть неинтересным! Полуфинал чемпионата мира – кто-то отправится в финал, кто-то бороться за бронзу.

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