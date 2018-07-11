Хорватия
    -
    21:00
    11.07.18
    Лужники
    Англия
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      ЧМ-2018 • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Хорватия - Англия
      ЧМ-2018 - 11 июля 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Хорватия – Англия на Eurosport.ru! 11 июля 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Златко Далич или Гарет Саутгейт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хорватия и Англия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хорватия и Англия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Сергей Кулагин
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      Всем привет! Россия не пробилась в полуфинал, но нас все равно ждет интересный футбол. Повторят ли Англия и Хорватия в Лужниках рубилово на Уэмбли в 2007-м?

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