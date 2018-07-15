Франция
    -
    18:00
    15.07.18
    Лужники
    Хорватия
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      ЧМ-2018 • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Франция - Хорватия
      ЧМ-2018 - 15 июля 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Франция – Хорватия на Eurosport.ru! 15 июля 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Златко Далич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Хорватия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Франция и Хорватия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Франция станет чемпионом мира во второй раз за 20 лет или Хорватия возьмет титул в истории – финал в Москве точно будет огненным. Следи за ним вместе с Eurosport.ru.

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