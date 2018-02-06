Штрафы за перекупку билетов на ЧМ-2018 достигли 1,5 миллиона рублей. Путин уже все подписал

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит ответственность за перекупку и перепродажу билетов на матчи ЧМ-2018.

Согласно государственному сайту правовой информации, штраф для простых людей составит от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета на конкретный матч. Для чиновников и других людей при должности – от 20-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тысяч рублей. Для бизнесменов без официального оформления юридического лица – от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 дней. Для юридических лиц ввели штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или прекращение работы до 90 суток.

Владимир Путин, Джанни Инфантино и Кубок мираGetty Images

На продажу фэйковых билетов тоже придумали штрафы. Для простых смертных от 50 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц – от 150 до 200 тысяч рублей, для бизнесменов без образования юрлица – от 150 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. Для юридических лиц – от 1 до 1,5 миллиона рублей.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России-матушки.

31 января закончился второй этап подачи заявок на покупку билетов.

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