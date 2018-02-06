Глава датского МИД: «Надеюсь, что Дания сыграет с Россией в финале ЧМ-2018»

Министр иностранных мир Дании Андерс Самуэльсен во время визита в Россию поделился надеждами от главного события четырехлетия.

«В этом году в нашем регионе пройдут два важных спортивных мероприятия – это чемпионат мира по хоккею в Дании и чемпионат мира по футболу в России. Это свидетельствует о важном положении наших стран в мире спорта.

Датская футбольная команда уже играла с российской командой. Надеюсь, что наши команды преодолеют рубеж группового этапа и, может быть, мы встретимся на финальном матче», – заявил Самуэльсен.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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