Getty Images
Глава датского МИД: «Надеюсь, что Дания сыграет с Россией в финале ЧМ-2018»
От такой финальной пары пригорит у половины мира.
Министр иностранных мир Дании Андерс Самуэльсен во время визита в Россию поделился надеждами от главного события четырехлетия.
«В этом году в нашем регионе пройдут два важных спортивных мероприятия – это чемпионат мира по хоккею в Дании и чемпионат мира по футболу в России. Это свидетельствует о важном положении наших стран в мире спорта.
Датская футбольная команда уже играла с российской командой. Надеюсь, что наши команды преодолеют рубеж группового этапа и, может быть, мы встретимся на финальном матче», – заявил Самуэльсен.
- ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте