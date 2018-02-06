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Роналд Куман возглавил сборную Голландии
У легенды есть четыре года, чтобы вернуть родную страну на крупные турниры.
Экс-звезда сборной Голландии Роналд Куман будет возрождать «оранье» уже в качестве главного тренера.
Договор Кумана рассчитан до окончания ЧМ-2022, передает официальный сайт Королевского футбольного союза страны.
- В качестве футболиста Куман помог Голландии завоевать золото Евро-1988.
- Прежде Роналд тренировал «Витесс», «Аякс», «Бенфику», ПСВ, «Валенсию», «Алкмар», «Фейенорд», «Саутгемптон» и «Эвертон», из которого он был уволен в октябре.
- Сборная Голландии провалила квалификации Евро-2016 и ЧМ-2018.
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