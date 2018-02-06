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Станислав Черчесов: «В нашем списке больше 70 кандидатов на ЧМ-2018. Андрея Аршавина там нет»

Черчесов: «В нашем списке больше 70 кандидатов на ЧМ-2018. Аршавина там нет»
Eurosport

23 ч. назад

Звезда Евро-2008 не выступит на домашнем турнире.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о списке кандидатов на участие на ЧМ-2018, который был отправлен для допинг-офицеров ВАДА.

«В нашей расширенной базе больше семидесяти футболистов. Мы занесли максимальное количество фамилий, потому что этих игроков должны контролировать.

А если в итоге в заявке окажется футболист, которого не было в списке, то к нам опять могут возникнуть вопросы.

Аршавин? Я его тоже считаю ярким футболистом. Буквально пару недель назад был в Лондоне, пообщался после матча с Венгером и тоже вспоминали Аршавина, причем и Венгер хорошим словом.

Сегодня такая ситуация, что Аршавин играет в другой стране, в «Кайрате». Я не разговаривал с ним, мимо проходил, когда он на поле тренировался, поэтому не удалось пообщаться.

Но мы идем своим путем, который выбрали. И на сегодня Андрея там нет», – цитирует Черчесова Sports.ru.

  • Аршавин забил 7 голов и отдал 10 голевых передач в 25 матчах чемпионата Казахстана-2017.

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