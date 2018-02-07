Министерство спорта подало 6 исков к компаниям, которые строят стадионы к чемпионату мира-2018

Министерство спорта подало 6 исков к компаниям, занимающимся строительством стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Общая сумма исков составила 2,9 млрд рублей.

Ведомство подало 2 иска к ПСО «Казань» (на 555,5 и 609,7 млн рублей), 2 – к «Стройтрансгазу» (на 531,6 и 483,5 млн рублей) и по одному – к «Синара-Девелопмент» (на 349,5 млн рублей) и «Крокус Интэрнэшнл» (на 385,6 млн рублей). Во всех исках, кроме последнего, третьими лицами выступают заказчик на строительство стадионов «Спорт-инжиниринг» и компания «Арена-2018», осуществляющая экспертизу возводимых объектов.

В Минспорта заявили, что иски связаны с просрочкой исполнения контрактов по строительству стадионов: «Исковые требования выдвинуты за взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств по госконтрактам, связанной с нарушением обязательств подрядчиков по строительству стадионов».

«Стройтрансгаз» – генподрядчик на строительство стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде, «Крокус» – в Калининграде, «Синара» – в Екатеринбурге, ПСО «Казань» – в Саранске и Самаре.

«Спорт-Инжинирнг» заверил, что иск к подрядчику не повлияет на срок сдачи стадиона в Калининграде.

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