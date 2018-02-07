Сборная Англии представила форму, в которой опять не станет чемпионом мира
Все по традиции.
Сборная Англии представила два комплекта игровой формы, в которых она выступит на чемпионате мира-2018 в России.
Как и на предыдущих крупных турнирах, англичане сыграют в домашних белых и гостевых красных майках.
- На групповом этапе ЧМ-2018 Англия встретится с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).
- Англия – чемпион мира-1966, полуфиналист ЧМ-1990. На последних шести первенствах мира англичане не проходили дальше четвертьфинала.
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