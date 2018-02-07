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Сборная Англии представила форму, в которой опять не станет чемпионом мира

Сборная Англии представила форму, в которой опять не станет чемпионом мира
Eurosport

18 ч. назад

Все по традиции.

Сборная Англии представила два комплекта игровой формы, в которых она выступит на чемпионате мира-2018 в России.

Как и на предыдущих крупных турнирах, англичане сыграют в домашних белых и гостевых красных майках.

  • На групповом этапе ЧМ-2018 Англия встретится с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).
  • Англия – чемпион мира-1966, полуфиналист ЧМ-1990. На последних шести первенствах мира англичане не проходили дальше четвертьфинала.

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