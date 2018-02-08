Eurosport
Сборная Нигерии представила форму на чемпионат мира. Это что-то нереальное
Nike бахнул целую коллекцию для африканской команды.
Американская компания сделала два обязательных комплекта формы в зеленых и белых цветах для выступления Нигерии на чемпионате мира в России. К спортивной экипировке найки добавили несколько предметов одежды для повседневной носки – худи, панамы, спортивные штаны-джоггеры. Коллекция получила имя Naija – слово из африканского уличного сленга, обозначающее оптимизм.
- Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.
- Нигерия сыграет в группе с Аргентиной, Хорватией и Исландией.
- Аргентина и Нигерия сыграют в группе ЧМ в пятый раз с 1994 года
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