Мануэль Нойер не сыграет на ЧМ. Помешают травма и Тер Штеген

Если бы ФИФА и France Football расстались не в 2016-м, а на пару лет раньше, Мануэль Нойер однозначно выиграл бы «Золотой мяч». Фактически, в год бразильского ЧМ кипер «Баварии» сотворил то же самое, что Лев Яшин в середине двадцатого века – полностью изменил вратарскую парадигму и возвысился над коллегами.

Нойер не только расправился со слабыми местами, прокачав основные скиллы (ленточка, выходы, выбор позиции), но и научился играть либеро лучше всех в мире – непонятно, что еще должен сделать вратарь, чтобы допрыгнуть до «Золотого мяча».

Но приз улетел к Роналду (спасибо убогому голосованию), а манера Ману со временем перестала быть уникальной – ее успешно адаптировали другие голкиперы. В итоге Нойер сохранил место в топе, но мемы про немецкого вратаря в центральном круге постепенно исчезли. Правда, Мануэля они вряд ли волновали – он сосредоточился на том, чтобы еще раз выиграть ЛЧ с «Баварией».

Идеальный момент для триумфа был в прошлом сезоне: казалось, Карло Анчелотти спокойно заберет четвертую чашку в жизни и элегантно войдет в историю, но итальянцу помешал арбитр Кашшаи – в ответном матче с «Реалом» венгр косячил так, словно мечтает поработать в ПФЛ.

Впрочем, как выяснилось позже, худшим событием той игры стали не четыре банки «Мадрида» и не удаление Видаля, а перелом левой ступни Мануэля Нойера, который случился во время третьего гола Криштиану. Теперь раздробленная плюсневая кость может стоить немцу карьеры: за последние 10 месяцев он перенес один серьезный рецидив и три сложные операции.

Мануэль НойерEurosport

Сильнее всего напрягают темпы восстановления кипера. Обычно врачи, когда их спрашивают о сроках выздоровления, дают называют максимально пессимистичный дедлайн, чтобы к этому времени пациент гарантированно поправился. В кейсе с Нойером и его вторым переломом (середина сентября, тренировка, хруст) прогноз звучал так: «Должен поправиться к январской игре с «Байером».

Тот матч состоялся месяц назад, когда Ману еще ходил на костылях. Он избавился от них лишь в конце января и сразу же начал фотографироваться для инстаграма в полный рост.

Сейчас Нойеру предстоит напряжная реабилитация. Он крутит педали велотренажера и бодрится, рассказывая об отличном физическом состоянии, но честнее всех перспективы Ману отрецензировал бывший вратарь, а ныне – рестлер Тим Визе: «Не думаю, что Нойер сыграет в России. Это тяжело с такой травмой». Конечно, можно подумать, что Тиму отбили мозги табуреткой, но даже поверхностный анализ позволяет зафиксировать в его реплике рациональное зерно.

Мануэль НойерImago

Во-первых, никто не знает, сколько времени Нойер будет набирать форму. Обычно после рецидива этот процесс затягивается – нельзя допустить, чтобы перелом случился и в третий раз, потому что тогда на большой карьере Ману точно придется поставить могильный крест.

Во-вторых, Свен Ульрайх прекрасно заменил Нойера – есть версия, что даже после полного выздоровления Мануэля Хайнкес не будет ничего менять. Наступает время решающих матчей в Европе, так что Юппу не до рисков и экспериментов. По крайней мере, до первого провала Ульрайха.

Соответственно, все идет к тому, что Ману лишится вменяемой клубной практики перед российским чемпионатом мира. И тут самое время вспомнить о том, почему летом Нойер останется либо вне заявки, либо в Бундестим, но на банке.

Марк-Андре тер ШтегенImago

Голкипер «Барсы» Марк-Андре тер Штеген набрал просто феноменальную форму и обрел сумасшедшую стабильность после победного Кубка Конфедераций, где Лев впервые протестировал его в роли первого номера Бундестим. Теперь Тер Штеген однозначно входит в двойку лучших вратарей мира вместе с Давидом де Хеа. Вот пруфы:

1. Осенью Марк выдал невероятный страйк – 23 из 24 ударов в створ его ворот не закончились ничем;

2. Ко второй половине сезона Тер Штеген вышел на гроссмейстерскую для вратаря точность передач – почти 82%. У Де Хеа, если что, 56,5%. У Эдерсона, наоборот, лучше, чем у немца (84,9%), но статистику вратаря в командах Гвардиолы можно считать эталонной – показатели Эда лишь доказывают, что Марк-Андре тоже в дичайшем порядке.

3. Тер Штеген архикрут на ленточке. Он не уступает по сэйвам известному акробату Яну Облаку (у них по 62 полета), но словенцу чаще бьют издали (31 против 22 по ударам с дистанции), а Марку – из штрафной (38 против 30). Легко догадаться, какие выстрелы опаснее.

Совсем скоро в пользу вратаря «Барсы» начнется мощнейшая PR-кампания. Вернее, она уже стартовала: Хави объявил, что Тер Штеген не уступает Нойеру. Ближе к весне такие реплики прозвучат и от других каталонских героев, так что Йоахиму Леву будет непросто принять финальное решение.

Марк-Андре тер ШтегенGetty Images

С одной стороны – опытный, классный, но непредсказуемый из-за травмы Нойер. С другой – молодой, прогрессирующий, летучий и здоровый Тер Штеген. По справедливости нужно выбирать Марка – он шикарно держит уровень и объективно заслуживает шанса сыграть на ЧМ. И, скорее всего, Тер Штеген его все же получит: Лев привык действовать рационально, а логичнее всего сделать ставку на человека, которого точно не придется менять по ходу турнира из-за очередного рецидива или банального дискомфорта в ноге.

Мануэля Нойера тут можно только пожалеть – невыносимо грустно, что у него не будет последней возможности зажечь на весь мир и срубить честно заработанный «Золотой мяч».

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