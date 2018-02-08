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Главный тренер сборной Египта Эктор Купер: «У меня есть проблема перед чемпионатом мира – Рамадан»
Месяц обязательного для мусульман поста вряд ли положительно скажется на сопернике сборной России.
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер рассказал о подготовке своей команды к чемпионату мира в России.
«У меня есть проблема перед чемпионатом мира – Рамадан. Мои футболисты голодают от рассвета и до заката солнца. И когда я буду проводить тренировку? В 5 утра? Я не могу тренировать тех, кто не пьет жидкости и у кого нет калорий в организме», – сказал Купер.
- Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста, когда последователи этой религии в дневное время суток отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.
- На чемпионате мира в России Египет сыграет в группе A против России, Уругвая и Саудовской Аравии.
- Свой первый матч на турнире (против уругвайцев) Египет проведет 15 июня на следующий день после окончания Рамадана.
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