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ФИФА запретила селфи-палки в чашах стадионов ЧМ-2018

ФИФА запретила селфи-палки в чашах стадионов ЧМ-2018
Eurosport

8 ч. назад

Есть опасения, что их можно использовать как оружие в драке.

Международная Федерация футбола утвердила правила поведения зрителей и список из 50 запрещенных к проносу на трибуны предметов на матчах ЧМ-2018.

Помимо стандартного запрета на оружие, взрывчатку, пиротехнику и алкоголь на стадион нельзя проносить дроны, зонты длиной более 25 см и селфи-палки, поскольку их можно использовать в качестве орудия при драке, сообщают «Известия».

Запрет включает в себя музыкальные инструменты за исключением дудок и горнов. Видимо, их даже теоретически нельзя использовать в качестве орудия.

В оргкомитете «Россия-2018» отметили, что в случае необходимости правила ФИФА корректируются. В прошлом году во время Кубка Конфедераций болельщикам разрешили приносить любые зонты на стадионы в Москве и Санкт-Петербурге из-за того, что во время матчей шли дожди.

  • ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
  • Штрафы за перекупку билетов на ЧМ-2018 составят 1,5 миллиона рублей.

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