Борцы за права человека требуют для Чечни запрета на прием гостей во время ЧМ-2018

В конце декабря прошлого года стало известно, что сборная Египта будет базироваться в Чечне на время чемпионата мира по футболу в России.

После того, как ФИФА подтвердила заявку Египта о выборе Чечни в качестве базы на время турнира, организация получила несколько звонков с просьбой пересмотреть это решение. Международные правозащитные организации обвиняют главу Чечни Рамзана Кадырова в нарушении прав человека, сообщает AP News.

«Решение ФИФА использовать столицу Чечни – город Грозный – в качестве одной из баз ЧМ-2018 абсолютно шокирует и возмущает», – сказала заместитель директора организации Human Rights Watch по линии Европы и Центральной Азии Джейн Бюкенен.

Организация Football Against Racism in Europe, борющаяся с дискриминацией в футболе, также считает Чечню неправильным выбором ФИФА в качестве одной из баз ЧМ-2018.

Сложившуюся ситуацию уже прокомментировали в ФИФА: «В настоящий момент у нас нет оснований верить в то, что выбор Египетской федерации футбола базироваться в Грозном может вызвать конкретные нарушения прав человека. В ближайшие месяцы ФИФА примет соответствующие меры в области политики прав человека, чтобы изменить оценку сказанного о Грозном в качестве базы ЧМ-2018.

Не должно быть никаких сомнений в том, что ФИФА осуждает проявление дискриминации в любой форме, включая дискриминацию по признаку сексуальной ориентации».

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Сборная Египта сыграет в группе A вместе с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

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