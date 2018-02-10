Министр спорта Украины: «Призываю болельщиков не ехать на ЧМ-2018. Особенно участников АТО»

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов высказал мнение о чемпионате мира по футболу-2018 в России.

«Я видел, насколько все мировое сообщество было близко к принятию этого решения [о том, чтобы забрать ЧМ-2018 у России] два года назад. Когда начались судебные процессы против бывшего руководства ФИФА, изменения, обвинения в коррупции при предоставлении права на проведение ЧМ. Я думал, что тогда будет это решение принято.

Сейчас эта кампания спала. Осталось шесть месяцев до чемпионата. Я думаю, что тема с повестки дня снята. Хотя с точки зрения наших национальных интересов мы делали все, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Но наши возможности здесь очень ограничены.

Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда. Особенно участников АТО [антитеррористической операции]. Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИД, СБУ, что делать этого не надо», – цитирует Жданова Tribuna.com со ссылкой на «Перший Национальний».

Ранее Федерация футбола Украины отказалась от аккредитации местных журналистов на ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Фаворитов ты знаешь.

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