Диего Марадона: «Даю 60% на победу Аргентины на ЧМ-2018, но только если малыш Месси будет в порядке»

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона озабочен делами в национальной команде.

«Мир потерял уважение к сборной Аргентины. Только Месси внушает к себе уважение. Больше всего меня беспокоит то, что Аргентине очень тяжело заставить себя уважать. Никто нас не боится.

В последнем матче с Нигерией мы едва не пропустили восемь голов. Я даю 60% на победу Аргентины на ЧМ-2018, но только если малыш Месси будет в порядке.

Рассчитывать на Мауро Икарди на чемпионате мира, когда Игуаин в десять раз лучше – просто стыдно. Очевидно, что Хорхе Сампаоли не знает вообще ничего», – приводит слова Марадоны Marca.

За предыдущие четыре года Аргентина проиграл финалы ЧМ-2014 и двух Кубков Америки (2015, 2016), не забив ни одного гола.

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