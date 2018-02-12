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В сеть слили гостевую форму сборной России, в которой она грохнет всех на ЧМ-2018

В сеть слили гостевую форму сборной России, в которой она грохнет всех на ЧМ-2018
Eurosport

2 ч. назад

Бело-синий вариант с красными гетрами.

В сеть слили фотографии гостевой формы сборной России, в которой она сыграет на чемпионате мира-2018.

Новая форма сборной России

Новая форма сборной РоссииOther Agency

В комплекте к футболке идут синие шорты и красные гетры.

  • Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.
  • Сборная России сыграет в группе A с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

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