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Португальцы попросили установить плазменные панели и приставки в номерах на базе в Кратове

Португальцы попросили установить плазменные панели и приставки в номерах на базе в Кратове
Eurosport

30 мин. назад

Лакшери условия, пожалуйста.

На сайте министерства физической культуры и спорта московской области появился обширный комментарий одного из министров Романа Терюшкова.

«Несколько полей и идеальный газон – это ещё не все требования представителей сборной Португалии. Из пожеланий можно отметить просьбу о предоставлении пробковой мебели, которая будет размещена на балконах номеров и полностью перекрашенные стены. Эти требования согласованы и сейчас по ним ведутся работы.

На данный момент известно одно – главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду будет жить на втором этаже учебно-тренировочного центра «Сатурн». В любом из номеров, который он выберет.

Также португальцы попросили поставить в каждый номер большие плазменные панели. К ним должны быть подключены игровые приставки и возможность играть друг с другом по сети. Думаю, что играть они будут в футбол», – приводит слова Терюшкова офсайт министерства физкультуры и спорта МО.

  • Сборная Португалии разместится на базе в Кратове.
  • Действующие чемпионы Европы сыграют в группе B с Марокко, Ираном и Испанией.

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