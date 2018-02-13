Португальцы попросили установить плазменные панели и приставки в номерах на базе в Кратове

На сайте министерства физической культуры и спорта московской области появился обширный комментарий одного из министров Романа Терюшкова.

«Несколько полей и идеальный газон – это ещё не все требования представителей сборной Португалии. Из пожеланий можно отметить просьбу о предоставлении пробковой мебели, которая будет размещена на балконах номеров и полностью перекрашенные стены. Эти требования согласованы и сейчас по ним ведутся работы.

На данный момент известно одно – главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду будет жить на втором этаже учебно-тренировочного центра «Сатурн». В любом из номеров, который он выберет.

Также португальцы попросили поставить в каждый номер большие плазменные панели. К ним должны быть подключены игровые приставки и возможность играть друг с другом по сети. Думаю, что играть они будут в футбол», – приводит слова Терюшкова офсайт министерства физкультуры и спорта МО.