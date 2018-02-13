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Глава футбола Аргентины: «Мы попросили Месси беречь себя и поменьше играть за «Барселону» перед ЧМ»

Глава футбола Аргентины: «Мы попросили Месси беречь себя и поменьше играть за «Барселону» перед ЧМ»
Eurosport

27 мин. назадОбновлено 26 мин. назад

Главный турнир 2018-го приближается, и латиноамериканцы беспокоятся за лидера сборной.

Президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапия обратился к Лионелю Месси с особой просьбой.

«Надеюсь, все наши футболисты подойдут к ЧМ в той же форме, какую они набрали сейчас. Серхио Агуэро демонстрирует фантастический футбол, и Лионель Месси хорош. Это очень важно для наших лидеров и тренерского штаба.

Мы переговорили с Месси и попросили его беречь себя и поменьше играть за «Барселону», – признался Тапия, слова которого приводит Marca.

  • В последних 6 официальных матчах сборной Аргентины забивал только Месси.
  • Его хет-трик в ворота Эквадора (3:0) вывел «альбиселесте» на ЧМ-2018.

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