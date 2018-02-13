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Вторые комплекты форм сборных Германии и Испании на ЧМ-2018. У России все равно круче
Почти так же круто, как у хозяев ЧМ-2018.
В интернет просачиваются варианты форм команд-участниц ЧМ-2018. 13 февраля были слиты вторые комплекты двух последних чемпионов мира: сборных Испании и Германии.
У «фурии роха» запасные майки полностью белые с оранжевыми вкраплениями.
Немцы порадуют болельщиков темно-бирюзовой раскраской.
Следом в сети появилась гостевая форма теневого фаворита ЧМ-2018 – сборной Бельгии.
Все три сборные одевает adidas.
- На групповой стадии ЧМ-2018 Испания сыграет с Португалией (15 июня), Ираном (20 июня) и Марокко (25 июня).
- Германию ждут Мексика (17 июня), Швеция (23 июня) и Южная Корея (27 июня).
- Соперниками Бельгии станут Панама (18 июня), Тунис (23 июня) и Англия (28 июня).
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