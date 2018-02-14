«Это трудное решение». Украинские телекомпании отказались от показа ЧМ-2018 в России

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) не будет показывать чемпионат мира по футболу в России, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы отказываемся показывать чемпионат мира. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это трудное решение. «Общественное» может показывать чемпионат мира в Москве? Нет», – сказал глава НОТУ Зураб Аласания.

Другие украинские телекомпании последовали примеру НОТУ и отказались от трансляции турнира.

1 февраля Федерация футбола Украины объявила, что не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения ЧМ-2018.

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