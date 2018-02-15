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Арустамян: «Моуринью отработает часть ЧМ-2018 на одном из российских телеканалов»

Арустамян: «Моуринью отработает часть ЧМ-2018 на одном из российских телеканалов»
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 56 мин. назад

Пока неизвестно, на каком.

Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью станет экспертом одного из российских телеканалов во время чемпионата мира по футболу в России.

«Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приедет в Москву и станет экспертом одного из российских телеканалов (к сожалению, название пока написать не могу). Правда, не на весь турнир, а всего лишь на часть», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

  • Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
  • Моуринью возглавляет «МЮ» с лета 2016 года и выиграл с клубом Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

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