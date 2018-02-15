Арустамян: «Моуринью отработает часть ЧМ-2018 на одном из российских телеканалов»

Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью станет экспертом одного из российских телеканалов во время чемпионата мира по футболу в России.

«Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приедет в Москву и станет экспертом одного из российских телеканалов (к сожалению, название пока написать не могу). Правда, не на весь турнир, а всего лишь на часть», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Моуринью возглавляет «МЮ» с лета 2016 года и выиграл с клубом Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

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