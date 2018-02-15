«Типичный кацапский шовинист». На Украине ответили на слова Уткина о неприезде журналистов на ЧМ

Комментатор украинских телеканалов «Спорт-1» и «Спорт-2» Денис Босянок ответил на текст Василия Уткина о том, что по решению Федерации футбола Украины журналисты этой страны не приедут на чемпионат мира в России.

«Не думаю, что поездка туда имеет смысл. Они воюют с нами. А мы после этого должны ехать в страну, которая уже убила столько наших солдат, и делать вид, что все по-старому? Они не дружественная страна для нас.

Уткин? Его еще в 2000 году приглашали, как светоча какого-то из Москвы, на чемпионат Европы, который транслировался в Украине. Потом и дальше приглашали всем известные ахметовские каналы. А что может сказать человек, которого местные прихлебатели привели сюда, чтобы он работал вместо украинских комментаторов, и при этом смотрели на нее, как на полубожество? Вот он себя и ведет как обычный шовинюга – типичный кацапский шовинист. Что тут удивительного?» – сказал Босянок в разговоре с сайтом «Футбол 24».

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в 11 российских городах в период с 14 июня по 15 июля.

Сборная Украины не попала на турнир, уступив в стыковых матчах команде Хорватии.

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