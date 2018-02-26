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УЕФА поднял более одного миллиарда евро благодаря матчам квалификации ЧМ-2018

УЕФА поднял более одного миллиарда евро благодаря матчам квалификации ЧМ-2018
Eurosport

1 час назад

Доходы растут.

В отличие от ФИФА, которая в 2016 и 2017 годах ушла в минус, УЕФА чувствует себя в финансовом плане очень уверенно. Об этом свидетельствует последний отчет организации.

«Доходы за финансовый год выросли на 6%, общая сумма составила 2,8 миллиарда. Из них более миллиарда принесли матчи квалификации ЧМ-2018. 85% от общей суммы дохода были перераспределены между футбольными ассоциациями, так что чистая прибыль союза составила 209 миллионов», – цитирует ТАСС финансового директора УЕФА Йозефа Коллера.

  • Во время доклада Коллер заявил, что УЕФА обеспокоен увеличившейся нагрузкой на футболистов и усложнившимся календарем. В связи с этим в ближайшее время во всех турнирах, проводимых под эгидой организации, будет введена четвертая замена.
  • Финансовый год УЕФА начинается 1 июля и заканчивается 30 июня.

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