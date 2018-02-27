«Образ жизни такой, что они целый день спят». Худшая сборная ЧМ-2018 – у Саудовской Аравии

Если глава государства не любит футбол, значит и в стране его тоже не любят

Для сравнения: саудовская Премьер-лига в 2014-м подписала пятилетний контракт по телеправам на 960 млн долларов; Россия в 2016-м подписала трехлетний договор на 64 млн долларов

Саудовцы по сути основали Кубок Конфедераций

В их чемпионате иногда судит Сергей Еськов

Возможно, их сборная нечестно прошла квалификацию на ЧМ-2018

Для европейской или американской головы арабский мир – какой-то другой мир, а для самих арабских стран другой мир – это Саудовская Аравия. Закрытое и религиозное государство, оно точно не подходит иностранцам, привыкшим к гостеприимным юбочкам и алкоголю. Француз не пустится в свет в коротком рукаве и шортах, француженка – без платка и закрытого черного платья. У других стран с этим намного проще: в Кувейте туристы носят открытую одежду и купальники либерального формата, а в ОАЭ жизнь приезжих девушек не сильно отличается от привычной.

Вся эта идеология, несомненно, касается спорта толстой метровой палкой. Футбольную команду Саудовской Аравии, попавшую на чемпионат мира, пока определяют в аутсайдеры, но это лишь потому, что о ней ничего неизвестно.

Ну и что там происходит?

Футбол, привычный всем homo sapiens, существует в Саудовской Аравии с 1976-го. До этого обнаружилось черное золото, потом оно страшно подорожало и стало приносить счастье: там понастроили стадионов, вывели инфраструктуру на порядочный уровень, позвали каких-то забытых звезд (Ференц Пушкаш, например, целый год тренировал национальную сборную) и провели чемпионат из восьми команд. Второй дивизион появился через пять лет – в 1981-м. За четыре года количество клубов выросло до 12, а с 1993-го и по сей день их на два больше. Скачок связывают с Фахдом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом, который любил футбол и только-только сел в королевский портшез. При нем сборная пилотировала в азиатском регионе и даже брала Кубок Азии (трижды), а поклонники прозвали ее «соколы» и «зеленые». После успешных 1980-х людей в зеленых футболках обозначили «азиатскими бразильцами».

То есть схема очень простая: если элита любит футбол, он есть и развивается, а если нет – ну, на нет и суда нет. Это не самодельная индустрия, это Ближний Восток, здесь свои ребята, они всю пустыню пройдут за один час.

В 1990-е реформы продолжились: шейхи утвердили международный Кубок короля Фахда и чуть не выцепили его у аргентинцев, а в 1997-м ФИФА основала на его досках Кубок Конфедераций. В Штатах, когда Саленко пять раз катапультировал Камерун в супермаркет, саудовцы доскребли до 1/8 финала, выйдя из группы с Нидерландами, Бельгией и Марокко, но уступили в плей-офф шведам. С тех пор они рубились на всех следующих ЧМ, но умер Фахд ибн Абдул-Азиз Аль Сауд – и после Германии «зеленых» на подобных турнирах не видели.

Новый король и его апатия – не единственная причина черноты, творившейся с футболом. Вторая – ха! – это нежелание крутых лимитчиков покидать родину. Богатейший и сильнейший чемпионат арабского мира привел к тому, что обогащает парней до конца жизни, а когда есть возможность, мутит все то же самое с европейцами. К концу прошлого года только два сборника не числились в местных клубах: это родившийся в Калифорнии Фарис Абди, носящий эмблему «Кавальерс», и фактически молодой и натурализованный сомалийский пират Мухтар Али из «Витесса».

В новом году ради ЧМ-2018 ситуация радикально изменилась: вы могли читать об этом здесь

Теперь же не все так грустно. Новый король (еще один), наследный принц (который вот-вот король), улемы (группа религиозных лидеров государства) и Меджлис аш-Шура (некий парламент или его подобие) договорились насчет масштабной либерализации Саудовской Аравии, в том числе по части футбола. Вследствие чего? Говорят, две причины:

1. Де-факто глава государства – наследный принц Мухаммад бин Салман. Ему 32 года.

2. Средний возраст жителей Саудовской Аравии – 29 лет.

Бин Салман осознает устоявшийся имидж Саудовской Аравии (плохой), а молодежь всячески его поддерживает, и потому они достучались до Saudi Vision 2030 – комплекс социальных и экономических реформ, цель которых одним предложением можно описать так: переход к более открытому и терпимому толкованию ислама.

Как это связано с футболом?

Теперь частники могут выкупать клубы (которые все до единого – государственные). Заседание Меджлис аш-Шура под председательством Короля Салмана одобрило приватизацию и возложило ответственность на совершенно новый институт – Генеральный орган по спорту, который отныне определяет правила и условия для потенциальных инвесторов. Маджед Абдулла Аль-Хедиян, пресс-атташе Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда, понадеялся в интервью Arab News: «Принимая это решение, мы уверены в том, как передать спортивные учреждения в руки профессионалов и как сделать спорт конкурентоспособным. Мы стимулируем внутренние инвестиции, а это приводит к созданию тысяч рабочих мест».

Это небывалый успех, поскольку по саудовскому толкованию шариата футбол не подразумевает один лишь спортивный успех; здесь более широкая задача – воспитать поколение, соединив игру с религией. Тем более когда футбол – номер один по популярности, и министры (хотя какие министры – страной заправляет один принц) это понимают. Генеральный орган уже включился в деятельность: основал Фонд развития спорта. Этот фонд выдает кредиты клубам в момент перехода к другой форме управления, а еще он располагает новыми рабочими местами – 40 тысяч. Бюджет фонда не сообщается, но он – лихая возможность наполнить кошельки баксами. Просто потому что прошло полтора года, а клубы так и остались государственными.

Арабские банкиры, знакомые с проектом, твердят, что наиболее вероятные покупатели – саудовские шейхи, а не иностранные инвесторы. Но где же эти шейхи? Считается, что проблема в бюрократической системе и устаревшей правовой базе, а главное – бесконечная смена государственных приоритетов; инвесторы устают ждать. В 2017-м крупный и прокоролевский инвестхолдинг Jadwa Investment взялся за крепкие команды (первая пятерка – точно, но в реальности информация может отличаться). Понять, на каких условиях действуют их отношения, почти невозможно – все закрыто. Каков смысл поменять систему, чтобы отдать клубы под аналогичную монополию, пока неясно, но денег в стране на всякий случай хватает.

Хотя официальных цифр в публичном доступе нет, некоторые источники полагают, что доходы от телевидения обеспечивают лигу вполовину. По информации Financial Times, в 2014-м аравийцы подписали рекордную сделку по телеправам на сумму 960 млн долларов. И хотя это жутко много и выглядит неправдоподобно, спортивные чиновники не тонут в самодовольствии, а только ставят акцент на минусах: никто, вообще никто не ходит на стадион.

Эту проблему тоже устраняют – тема «девушки на футболе в Саудовской Аравии» уже обогнула земную ось, вернулась и еще раз обогнула. Такой шаг – тоже часть социальных реформ, к которым подталкивали активистки. Теперь взрослые женщины могут посещать футбольные стадионы без сопровождения, правда, всего в трех городах – в Эр-Рияде, Джидде и Даммаме. И на специальном секторе – это значит, что дамы изолированы от мужчин.

Разрешив красивому полу вождение, гонять в кинотеатры, выступать на концертах, кушать вместе со всеми в ресторанах и болеть за «Аль-Ахли», чиновники уверены: это поднимет посещаемость матчей. Но за такой маскировкой скрываются иные замыслы: если ограничить население в нефтяных доходах (а к этому все и ведет – это и есть цель Saudi Vision 2030), это приведет к недовольству; а вольная женщина станет новым источником семейного бюджета.

«Саудовские мужчины в большинстве своем футбол любят, разбираются в нем и с интересом смотрят. По понятным причинам, в пивных пабах с друзьями здесь собираться не принято, но игры часто смотрят за чаем, кофе или кальяном, – пишет журналистка русской службы BBC Мария Сашинская, которая три года прожила на аравийском полуострове. – В Саудовской Аравии, где алкогольных заведений нет, а в ресторанах мужчины и семейные пары сидят раздельно, мне как-то пришлось провести целый футбольный вечер в одиночестве. Играла «Барселона». В мужской зоне популярного кафе Джидды было не протолкнуться, а в пустом зале семейной зоны я скучала и ждала, пока игра наконец-то закончится, и муж отвезет меня домой (здесь должна быть шутка про то, что сама за руль я сесть, конечно, не могла). Но потом все изменилось – и с ресторанами, и с футболом».

Конечно, изменилось далеко не все, и иногда здесь происходят странные события, как, например, то, когда власти приказали судье остановить матч из-за антиисламского ирокеза иностранного футболиста. Он сел на скамейку, персонал подровнял прическу – потом продолжили. Или когда на игрока «Аль-Ноджум» – вот недавно, в январе – заявили в уголовку. Он сидел на скамейке, и когда партнеры забили, отпраздновал гол дэбом. Этот жест незаконен и официально запрещен, а когда он попал в трансляцию, комментатор несколько раз произнес «Нет, нет, нет».

Но да: позитивных вещей тут сполна. Шейхи ослабили лимит на легионеров. Если раньше на засушливый газон выходили четыре иностранца (и ни один из них не должен был быть голкипером, а минимум один должен быть из Азии), то теперь легионеров шесть. Логично представить: это должно стимулировать клубы на покупку звезд.

Есть ли там вообще звезды?

Сергей Ребров

31 мая 2017 года на пресс-конференции после матча с «Черноморцем» Ребров заявил, что не останется в «Динамо». По наиболее популярной версии, он заранее договорился с саудовцами и уже первого июля возглавил «Аль-Ахли». Украинский коуч выбил 10 млн риалов в год – 2,4 млн евро. К концу октября его «Ахли» выиграл пятый матч подряд, пристали медиа и выяснили реальные обязанности: «Тут много вопросов, которые нужно решать. Наверное, для этого сюда и приглашают европейских тренеров. Одно из первых условий моего контракта – ежемесячно проводить лекции с детскими тренерами, молодежными командами «Аль-Ахли».

Со временем Ребров интегрировался: «Они понимают, что Европа и Азия – разные вещи. Они стремятся к высокому уровню, но каждый день сталкиваешься с такими вопросами, которые в «Динамо», например, решались за две секунды. А там это решается очень долго. Что-то поменять не так просто. Даже в бизнесе, если ты сказал подчиненным про что-то и не напомнил через один-два дня, то они про это забудут через неделю. В Саудовской Аравии немного другая жизнь. Футболисты в Европе более дисциплинированные, сконцентрированные, а там их нужно постоянно будоражить. Но в основном нужно игроков мотивировать на каждую тренировку. Сам образ жизни у них такой, что они целый день спят, многие приходят на тренировку, ничего не покушав. Стоят фрукты – они съели и пошли на тренировку. Это неправильно».

Грустный, но какой знакомый момент: в «Аль-Ахли» футболисты паркуют такие крутые тачки, что они и не выбивают себе премиальные – а зачем? Хотя это, конечно, полная неправда. После выхода на чемпионат мира каждый сборник получил по 1,5 млн долларов. Даже тот, кто не сыграл ни минуты.

Футбол в стране в принципе не такой, как остальные. Тут сложности с выбором времени для тренировок – они не должны выпадать на молитвы, поскольку Рамадан – должная штука, и игроки его соблюдают. В Аравии совершенно нормально гнать по магистрали, скажем, в Джидду, а когда солнце присядет, остановиться посреди дороги, расстелить коврик – и давай. С тренировками сложности: надо и помолиться, и сестру в бассейн проводить, и биржу проверить, да и вообще жарища.

«Однажды во время матча столбик термометра застыл на отметке +32 градуса. Но здесь 32 – как у нас все 40. Тяжело передать словами. Первый матч мы вообще играли при +42. Когда футболисты зашли в раздевалку на перерыв, они 10 минут лежали на полу, а после матча мы их еще дольше не могли поднять. Конечно, стараемся учитывать погодные условия», – сказал Ребров украинскому сайту Komanda.

Марк Клаттенбург

Посвятив АПЛ 13 лет, лучший судья 2016 года устал. Поползли слухи (первым был материал BBC) о супервыгодном предложении из Китая. «Я должен смотреть на свою долгосрочную стратегию карьеры. Судьи никогда не руководствуются финансовой выгодой. Речь о том, чтобы помочь стране развивать судейство, как это было у Уэбба в Саудовской Аравии, например. Качественное судейство – это неотъемлемая часть футбола», – объяснил рефери в интервью AP, и уже через месяц заменил самого Уэбба на посту главы судейского комитета, заключив годичный контракт на 500 тысяч долларов.

Sky News тут же взял комментарий: «Это важный шаг вперед. На новой должности я бы хотел работать с командой местных арбитров и президентом федерации так, чтобы в плоды от нашей совместной работы сохранились на много лет».

Потом Клаттенбург рассказал Goal, что подсел к арабам совсем не из-за денег: «Я судил матч, в котором Уэйн Руни побил рекорд Бобби Чарльтона. После окончания игры Моуринью зашел ко мне в раздевалку и выразил недовольство тем, что я не поставил в ворота «Сток Сити» пенальти за игру рукой в штрафной. Я был спокоен и уверен, что отработал здорово. Судить игры «МЮ» всегда непросто. И когда мою работу в том матче стал критиковать Моуринью, хотя в том эпизоде мяч угодил игроку в грудь, я знал, что я был прав, но он заставил меня сомневаться. По пути домой я всю дорогу думал о том, что допустил большую ошибку, мое отношение к происходящему изменилось.

Я спросил себя, хочу ли я и дальше быть частью всего этого, хочу ли я работать арбитром. Я был в духовных поисках и понял, что больше не получаю от этой работы того удовольствия, что получал ранее. И мне пришлось завязать с судейством». Конечно, судейскую карьеру Марк не завершил, но есть подозрение, что теперь он несомненно счастлив.

В январе этого года он судил рядовой матч Кубка «Аль-Фейха» – «Аль-Фатех». Шла упорная борьба, после свистка он объявил о дополнительном времени. На 98-й минуте игра внезапно прекратилась. Из-за пения соседней мечети, призывающего мусульман к намазу.

В феврале произошел еще один необычный эпизод. Лига, «Аль-Иттифак» принимал «Аль-Фейха». Защитник хозяев Хуссейн Эль-Сайед во время паузы утолял жажду. После этого египтянин случайно кинул бутылку в голову рефери. Эль-Сайед мгновенно подошел к Клаттенбургу и даже приобнял. Марк в шутку достал желтую. Предупреждение не было внесено в протокол.

Кстати, Клаттенбург продолжил план предыдущего босса Уэбба – приглашать иностранных спецов. В России было что-то подобное, а в Саудовской Аравии обслуживает встречи, к примеру, Алексей Еськов.

А вообще звезд, тем более известных футболистов, там нет. Периодически туда завозят тренеров с именем, но что касается игроков, то даже в ведущих клубах такие встречаются не часто. В основном все приезжие из Сирии, Ирака, Египта или из европейских чемпионатов типа Дании, Норвегии или Бельгии.

Так нормальная у них там сборная или нет?

«Не думаю, что их сборная станет топовой, даже в далеком будущем. Там у детей нет такой любви к футболу. С ними работают тренеры, которые не учат так, как в Европе или Южной Америке. К тому же все-таки на первом месте для арабов – религия и получение хорошего образования», – резюмировал поездку в Саудовскую Аравию Андрей Чернышов – русский тренер, который половину карьеры провел где-то не в России.

Это – краткое резюме всего, что выше. Потому что даже в Россию аравийцы попали абсурдно. Поскольку отборочный турнир в Азии – один из самых долгих в мире, начался он три года назад и был разделен на четыре раунда. В первом рубятся островные микрогосударства; саудовцы из-за высокого посева стартовали со второго. ОАЭ, Палестина, Малайзия и Восточный Тимор – прошли всех, но каким образом?

Вот Малайзия. ФИФА им присудила технарь за неподобающее поведение болельщиков. За три минуты до свистка в Шах-Аламе, когда «зеленые» вели 2:1, те достали ракетницы и обстреляли газон пиротехникой. Дым заполнил всю чашу, были раненые, стюарды не остановили хулиганов, зато судьи остановили встречу – и больше она не доигрывалась.

Свою группу сборная Саудовской Аравии, которую тогда тренировал Берт ван Марвейк, прошла на ура: лишь раз сыграла вничью с ОАЭ. В следующей их поджидали японцы, австралийцы, иракцы, тайцы и все те же арабы. Три последних быстро сгинули, но каким образом?

Вот домашняя победа над Тайландом. То есть тут сразу видно, в каких странах нефть есть, а в каких – ха-ха-ха.

Аравийцы шли в лидерах, но в конце августа неожиданно просвистели ОАЭ. Последний матч был с японцами в Джидде – столице футбола королевства. Так как Япония уже решила вопрос с выходом, она чисто случайно выпустила второй состав. А хозяевам как раз нужна была победа: при ней они обгоняли Австралию по разнице мячей. 1:0 – привет, Россия.

Это – не самое странное. Самое нелепое – ситуация с тренерами. Творца голландского серебра в 2010-м, прошедшего с саудовцами почти весь турнирный цикл, уволили в сентябре 2017 года. Официальная причина – летние проигрыши японцам и арабам, но позже Ван Марвейк объяснил все сам: «Я бы хотел отправиться на турнир, ведь ради этого брался за работу два года назад. Но никому не позволю указывать, как мне работать. Как оказалось, у успеха много отцов. Я заметил, что после выхода на ЧМ много людей начали говорить о сборной и связывать себя с ней. Кроме того, после выхода на ЧМ уволили нескольких членов моего тренерского штаба. Для меня это недопустимо».

Нового тренера нашли лишь через месяц. Аргентинец Эдгардо Боуса, которого вряд ли вспоминают на родине, с первых дней встал на путь революционера: он менял все, что могло напоминать о предшественнике. Ряд поражений в товарняках и открытый скандал с лидерами привели к неутешительному итогу: его уволили. На Русь аравийцы едут под руководством Хуана Антонио Пицци, который, в отличие от Ван Марвейка, задачу выхода на ЧМ не решил: Джефферсон Фарфан прикончил его Чили.

А голландец в итоге возглавил австралийцев. Он стал третьим в истории тренером, кто пробился на ЧМ с одной сборной, а поедет с другой.

Но вот Пицци, кажется, попал. В январе ФИФА опубликовала квартальный рейтинг сборных, в котором российская команда перестала быть худшей среди стран-участниц чемпионата мира. Теперь худшая сборная – у Саудовской Аравии (64-е место; у России – 61-е).

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