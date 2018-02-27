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Fox Sports: Мауро Икарди не поедет на ЧМ-2018

Fox Sports: Икарди не поедет на ЧМ-2018
Eurosport

1 час назадОбновлено 21 мин. назад

Сампаоли не возьмет звезду «Интера» на турнир.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не возьмет форварда «Интера» Мауро Икарди на чемпионат мира в России, сообщает
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Решение тренера связано с невысоким уровнем игры Икарди в тех матчах за сборную, когда он выходил на поле. Кроме того, у капитана миланского клуба сложились непростые отношения с лидерами сборной – в частности, с Лионелем Месси.

  • Статистика Икарди в чемпионате Италии-2017/18 – 18 голов в 22 матчах. Но он забьет еще, это жб.
  • В группе D на чемпионате мира-2018 сборная Аргентины сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.

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