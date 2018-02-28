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Болельщики смогут пройти на матчи ЧМ-2018 с наркотиками, если у них будет рецепт

Болельщики смогут пройти на матчи ЧМ-2018 с наркотиками, если у них будет рецепт
Eurosport

1 час назад

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Фанаты смогут посетить матчи чемпионата мира по футболу в России с наркотическими и психотропными препаратами, если будут иметь рецепт, сообщают «Известия».

Иностранные болельщики смогут привезти в Россию несколько сотен запрещенных в стране препаратов. В частности, они имеют право взять с собой марихуану, амфетамин и кокаин, если подтверждено их использование в медицинских целях.

  • Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
  • Законодательство РФ не разрешает использование амфетамина, кокаина и марихуаны в медицинских целях.

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