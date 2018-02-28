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Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш: «Россия может выиграть домашний ЧМ-2018»
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Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш отметил резкое улучшение игры российской команды за последний год.
«Мы встречались с российской командой. За последний год ваша сборная сделала огромный прогресс, во время Кубка Конфедераций команда выглядела уверенной и солидной, как и после турнира. Сейчас это очень сильная команда, у которой хорошие шансы на выход из группы.
Я думаю, что россияне могут и выиграть чемпионат мира, в футболе бывает всякое, почему нет? На Кубке Конфедераций я увидел, что сборная России может на равных играть с любой командой планеты.
У вас хороший тренер, мотивация, великолепная поддержка болельщиков», – цитирует Кейруша ТАСС.
- На групповом этапе ЧМ-2018 Россия сойдется с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
- Ирану предстоят матчи с Марокко, Испанией и Португалией.
- Россия и Иран сыграли вничью в рамках товарищеского матча в Казани 10 октября 2017 года (1:1).
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