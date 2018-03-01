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Врач сборной Бразилии уверен, что Неймар пропустит остаток сезона и вернется только к ЧМ-2018

Врач сборной Бразилии уверен, что Неймар пропустит остаток сезона и вернется только к ЧМ-2018
Eurosport

41 мин. назад

Самый дорогой футболист больше не поможет «ПСЖ».

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар не рассчитывает на быстрое возвращение Неймара в строй.

«Период восстановления займет от 2,5 до 3 месяцев», – заявил Ласмар Sky Sports.

Если прогноз Ласмара подтвердится, Неймар пропустит остаток сезона «ПСЖ» и восстановится только к ЧМ-2018, стартующему 14 июня.

  • Неймар получил травму 25 февраля в матче против «Марселя» (3:0). У футболиста трещина пятой плюсневой кости и повреждение лодыжки.
  • В конце недели бразилец перенесет операцию на родине.
  • Травмы уже испортили Неймару ЧМ-2014. Он повредил третий позвонок в четвертьфинале против Колумбии. Без своего лидера пентакампеоны крупно влетели Германии (1:7) и Голландии (0:3).

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