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Врач сборной Бразилии уверен, что Неймар пропустит остаток сезона и вернется только к ЧМ-2018
Самый дорогой футболист больше не поможет «ПСЖ».
Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар не рассчитывает на быстрое возвращение Неймара в строй.
«Период восстановления займет от 2,5 до 3 месяцев», – заявил Ласмар Sky Sports.
Если прогноз Ласмара подтвердится, Неймар пропустит остаток сезона «ПСЖ» и восстановится только к ЧМ-2018, стартующему 14 июня.
- Неймар получил травму 25 февраля в матче против «Марселя» (3:0). У футболиста трещина пятой плюсневой кости и повреждение лодыжки.
- В конце недели бразилец перенесет операцию на родине.
- Травмы уже испортили Неймару ЧМ-2014. Он повредил третий позвонок в четвертьфинале против Колумбии. Без своего лидера пентакампеоны крупно влетели Германии (1:7) и Голландии (0:3).
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