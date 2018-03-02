«Я скучаю». Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции перед ЧМ-2018

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, вполне вероятно, возобновит международную карьеру.

«Я скучаю по сборной. Я выступал за команду 20 лет. Сложно смотреть на то, как это делают другие.

Хочу играть и за клуб, и за сборную. Пока не могу ставить других целей, кроме как тренироваться и играть. Посмотрим, что будет дальше. Это сложный вопрос. Не хочется приезжать в сборную только потому что ты кто-то.

Но дверь для меня не закрыта» , – цитирует Ибрагимовича Aftonbladet.

Златан – лучший бомбардир в истории сборной Швеции (62 гола в 116 матчах).

В АПЛ-2017/18 Ибрагимович принял участие только в 5 матчах.

На чемпионате мира в России шведы сыграют против команд Германии, Мексики и Южной Кореи.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме