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«Я скучаю». Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции перед ЧМ-2018

«Я скучаю». Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции
Eurosport

1 час назад

Легенда может приехать в Россию.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, вполне вероятно, возобновит международную карьеру.

«Я скучаю по сборной. Я выступал за команду 20 лет. Сложно смотреть на то, как это делают другие.

Хочу играть и за клуб, и за сборную. Пока не могу ставить других целей, кроме как тренироваться и играть. Посмотрим, что будет дальше. Это сложный вопрос. Не хочется приезжать в сборную только потому что ты кто-то.

Но дверь для меня не закрыта» , – цитирует Ибрагимовича Aftonbladet.

  • Златан – лучший бомбардир в истории сборной Швеции (62 гола в 116 матчах).
  • В АПЛ-2017/18 Ибрагимович принял участие только в 5 матчах.
  • На чемпионате мира в России шведы сыграют против команд Германии, Мексики и Южной Кореи.

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