Getty Images
«Я скучаю». Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции перед ЧМ-2018
Легенда может приехать в Россию.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, вполне вероятно, возобновит международную карьеру.
«Я скучаю по сборной. Я выступал за команду 20 лет. Сложно смотреть на то, как это делают другие.
Хочу играть и за клуб, и за сборную. Пока не могу ставить других целей, кроме как тренироваться и играть. Посмотрим, что будет дальше. Это сложный вопрос. Не хочется приезжать в сборную только потому что ты кто-то.
Но дверь для меня не закрыта» , – цитирует Ибрагимовича Aftonbladet.
- Златан – лучший бомбардир в истории сборной Швеции (62 гола в 116 матчах).
- В АПЛ-2017/18 Ибрагимович принял участие только в 5 матчах.
- На чемпионате мира в России шведы сыграют против команд Германии, Мексики и Южной Кореи.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте