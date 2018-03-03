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«В разговорнике основные фразы на английском написаны русскими буквами». Как готовятся к ЧМ в Казани

«В разговорнике основные фразы на английском написаны русскими буквами». Как готовятся к ЧМ в Казани
Eurosport

1 час назад

Чемпионат мира совсем скоро, но в регионах по-прежнему туго с международным языком номер 1.

Председатель государственного комитета по туризму республики Татарстан Сергей Иванов раскрыл подробности подготовки Казани к чемпионату мира по футболу.

«Основным вызовом для России перед проведением чемпионата будет уровень знания английского языка. На сегодняшний день в большинстве наших городов в местах, куда будут приходить туристы, уровень английского языка оставляет желать лучшего или минимален. Это в меньшей степени касается Москвы и Санкт-Петербурга, а вот регионам необходимо сосредоточиться на проблеме незнания сотрудниками сферы обслуживания иностранных языков.

Мы разработали некий разговорник. Основные фразы на английском написаны русскими буквами. У людей в сфере питания, торговли или у силовых служб или медицины есть этот разговорник, который можно передать туристу, тот находит необходимую фразу, русские фразы написаны на латинском и таким образом объясниться», – приводит слова Иванова «Интерфакс».

  • Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.
  • Первой игрой, которую примет Казань, станет матч Франция – Австралия 16 июня.

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