Getty Images
ЧМ в России – первый, на котором используют систему видеоповторов
Технологии добрались до самых крупных соревнований.
ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) включили систему видеопомощи арбитрам (VAR) в правила футбола, сообщает The Guardian.
VAR будет использоваться во время матчей чемпионата мира по футболу в России.
- Ранее система видеопомощи арбитрам применялась на Кубке конфедераций-2017.
- Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте