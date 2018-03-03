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ЧМ в России – первый, на котором используют систему видеоповторов

ЧМ в России – первый, на котором используют систему видеоповторов
Eurosport

41 мин. назад

Технологии добрались до самых крупных соревнований.

ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) включили систему видеопомощи арбитрам (VAR) в правила футбола, сообщает The Guardian.

VAR будет использоваться во время матчей чемпионата мира по футболу в России.

  • Ранее система видеопомощи арбитрам применялась на Кубке конфедераций-2017.
  • Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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