Nike заплатит форварду «ПСЖ» Неймару 1 миллион евро за «Золотой мяч»

Стали известны детали контракта форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара с Nike. Договор предусматривает множество бонусов и призовых. Например, бразилец заработает 1 млн евро, как только получит первый «Золотой мяч».

Причем с каждой новой наградой его призовые будут увеличиваться на 1 млн: 2 млн евро за второй «Золотой мяч», 3 млн евро – за третий и тд. Когда Неймар все-таки догонит Криштиану Роналду и Лионеля Месси, в общей сложности он станет богаче на 15 млн.

Командные результаты стоят намного дешевле. Если Неймар станет чемпионом мира, то получит всего 50 тысяч евро, а за статус лучшего бомбардира первенства, – 200 тысяч евро, передает UOL Esporte.

Неймар забил 29 голов в 30 официальных матчах за «ПСЖ» в сезоне-2017/18.

Из-за трещины в плюсневой кости бразилец не вернется на поле до конца мая.

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