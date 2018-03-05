Черчесов: «Березуцкие должны определиться по возвращению в сборную России до ближайшего сбора»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал травмы ведущих защитников национальной команды, а также возможность возвращения в сборную братьев Березуцких.

«Должна наступить определенность: или вы можете на меня рассчитывать, или не можете. Они сами приостановили выступления за сборную, и только сами же могут эту приостановку снять», – сказал Черчесов в интервью «СЭ».

Коуч отметил, что игроки должны определиться до ближайшего сбора национальной команды перед матчами с Бразилией и Францией.

Также Черчесов заявил, что травмы Джикии и Васина – рабочие ситуации.

«Футбол – контактный вид спорта, и до меня тренеры сборной России тоже сталкивались с ситуациями, когда перед крупным турниром выбывал кто-то из основных игроков. Да и у нас было то же самое перед Кубком конфедераций – Зобнин, Дзагоев.

Нам еще предстоят четыре контрольных матча, в которых мы сыграем без Васина и Джикии и наработаем новые варианты».

Черчесов также затронул и тему перехода на схему с двумя центральными защитниками: «Мы провели матч против Испании именно в четыре защитника. Как видите – небезуспешно. Будем искать то, что при нынешней ситуации подойдет команде лучше всего».

Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную команду в марте 2017 года.

Сборная России сыграет 23 марта с бразильцами, а 27 марта – с Францией.

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