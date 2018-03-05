Англия, Коста-Рика и Южная Корея попросили отгородить их тренироворочные базы шестиметровым забором

Первый заместитель председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергей Климов сообщил об интересной просьбе сборных Англии, Коста-Рики и Южной Кореи. Им нужны заборы высотой шесть метров на тренировочных базах команд во время подготовки к чемпионату мира-2018.

«Эти требования не входят в перечень требований ФИФА. Сейчас в комитете рассматривают возможность установки таких заграждений. В настоящее высота ограждений составляет два метра», – приводит слова и.о. первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергея Климова «Спорт-Экспресс».

Сборная Коста-Рики будет базироваться в Павловске, Южная Корея – в Ломоносове, Англия – в Зеленогорске. Все эти города административно относятся к Санкт-Петербургу.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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