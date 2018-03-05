Getty Images

Англия, Коста-Рика и Южная Корея попросили отгородить их тренироворочные базы шестиметровым забором

Англия, Коста-Рика и Южная Корея попросили отгородить их тренироворочные базы шестиметровым забором
Eurosport

26 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Команды хотят оградить спортсменов от посторонних глаз.

Первый заместитель председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергей Климов сообщил об интересной просьбе сборных Англии, Коста-Рики и Южной Кореи. Им нужны заборы высотой шесть метров на тренировочных базах команд во время подготовки к чемпионату мира-2018.

«Эти требования не входят в перечень требований ФИФА. Сейчас в комитете рассматривают возможность установки таких заграждений. В настоящее высота ограждений составляет два метра», – приводит слова и.о. первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергея Климова «Спорт-Экспресс».

  • Сборная Коста-Рики будет базироваться в Павловске, Южная Корея – в Ломоносове, Англия – в Зеленогорске. Все эти города административно относятся к Санкт-Петербургу.
  • ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Рыцари» тремя шайбами устроили акт экзорцизма «дьяволам» из Нью-Джерси

02:53
Популярные видео
Задоров забросил шайбу, Варламов сделал 23 сэйва, но «Колорадо» все равно слил «Нэшвиллу»
 102 просмотров4 ч
«Лос-Анджелес» дебютировал в MLS с победы. Но это должно было быть поражение
2 903 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться