Getty Images

Daily Mail: Жозе Моуринью будет получать 450 тысяч евро в день за работу на Russia Today во время ЧМ

Daily Mail: Моуринью будет получать 450 тысяч евро в день за работу на Russia Today во время ЧМ
Eurosport

1 час назадОбновлено 57 мин. назад

Царские условия.

5 марта RT объявил о сотрудничестве с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью на время ЧМ-2018. Особенный будет работать в качестве эксперта и делать прогнозы на матчи мирового первенства.

Позже Daily Mail раскрыл финансовую сторону сделки. За один день работы Жозе Моуринью получит 450 тысяч евро, за неделю – 3,150 млн евро.

  • Помимо Моуринью на RT будет работать экс-вратарь «МЮ» и сборной Дании Петер Шмейхель.
  • ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Калгари» был в порядке, но у Малкина гол и 2 два ассиста – это труба

03:16
Популярные видео
Сначала у «Торонто» было 4 победы подряд, теперь – 4 поражения подряд. Виноват «Баффало»
 9 просмотров34 мин
Думали, выход 3 в 0 – это гарантированный гол? Как бы не так
3 602 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться