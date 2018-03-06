Daily Mail: Жозе Моуринью будет получать 450 тысяч евро в день за работу на Russia Today во время ЧМ

5 марта RT объявил о сотрудничестве с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью на время ЧМ-2018. Особенный будет работать в качестве эксперта и делать прогнозы на матчи мирового первенства.

Позже Daily Mail раскрыл финансовую сторону сделки. За один день работы Жозе Моуринью получит 450 тысяч евро, за неделю – 3,150 млн евро.

Помимо Моуринью на RT будет работать экс-вратарь «МЮ» и сборной Дании Петер Шмейхель.

ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.

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