Eurosport
Путин и Инфантино почеканили мячом в честь 100 дней до ЧМ-2018. Роналдо, Марадона и другие – в теме
Слишком много звезд для коротенького видео.
До начала главного события четырехлетия осталось ровно 100 дней.
В честь этого официальный твиттер ЧМ-2018 опубликовал видео с легендами стран-участниц турнира, жонглирующими мячом. Ради ролика стариной тряхнули Диего Марадона, Роналдо, Петер Шмейхель, Давид Трезеге, Дмитрий Аленичев и другие.
В конце шикарного ролика зрителей ждет эпичный бонус: президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино перекидываются мячом.
- ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия на «Лужниках».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте