Eurosport

Путин и Инфантино почеканили мячом в честь 100 дней до ЧМ-2018. Роналдо, Марадона и другие – в теме

Путин и Инфантино почеканили мячом в честь 100 дней до ЧМ-2018. Роналдо, Марадона и другие – в теме
Eurosport

11 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Слишком много звезд для коротенького видео.

До начала главного события четырехлетия осталось ровно 100 дней.

В честь этого официальный твиттер ЧМ-2018 опубликовал видео с легендами стран-участниц турнира, жонглирующими мячом. Ради ролика стариной тряхнули Диего Марадона, Роналдо, Петер Шмейхель, Давид Трезеге, Дмитрий Аленичев и другие.

В конце шикарного ролика зрителей ждет эпичный бонус: президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино перекидываются мячом.

  • ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия на «Лужниках».

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Калгари» был в порядке, но у Малкина гол и 2 два ассиста – это труба

03:16
Популярные видео
Сначала у «Торонто» было 4 победы подряд, теперь – 4 поражения подряд. Виноват «Баффало»
 7 просмотров28 мин
Думали, выход 3 в 0 – это гарантированный гол? Как бы не так
3 597 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться