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Глава британского МИД пригрозил частичным бойкотом ЧМ-2018 в ответ на отравление двойного агента
Интересно, где связь между отравлением и чемпионатом мира. Спорт же вне политики, нет?
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая перед депутатами парламента, прокомментировал отравление двойного агента Сергея Скрипаля.
«Сложно представить, что представительство Объединенного королевства на ЧМ-2018 пройдет в обычном ключе», – приводит слова Джонсона
.
- Бывший полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России Сергей Скрипаль, получивший политическое убежище в Великобритании, был госпитализирован 6 марта в критическом состоянии.
- По данным врачей его он был отравлен неизвестным сильнодействующим веществом.
- Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с командами Туниса, Панамы и Бельгии.
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