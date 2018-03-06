«Моуринью будет есть икру золотыми ложками». Редактор RT опровергла сказочный гонорар Особенного

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян иронично прокомментировала публикацию The Times о гонораре главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на российском телеканале во время ЧМ-2018. Британское медиа настаивает на сумме в миллион фунтов, который португалец получит за пять дней.

«Ставлю двойку за креативность, – процитировала Симоньян RT. – Нужно было написать, что Моуринью будет получать миллион фунтов в час и есть черную икру одноразовыми золотыми ложками».

Моуринью станет экспертом Russia Today в нескольких спецвыпусках, посвященных чемпионату мира.

Во время турнира на RT будут работать бывший голкипер сборной Дании и «МЮ» Петер Шмейхель и легенда колумбийского футбола Карлос Вальдеррама.

Фото: russian.rt.com.

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