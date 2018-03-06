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«Моуринью будет есть икру золотыми ложками». Редактор RT опровергла сказочный гонорар Особенного

«Моуринью будет есть икру золотыми ложками». Редактор RT опровергла сказочный гонорар Особенного
Eurosport

29 мин. назад

Британцы сильно преувеличили.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян иронично прокомментировала публикацию The Times о гонораре главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на российском телеканале во время ЧМ-2018. Британское медиа настаивает на сумме в миллион фунтов, который португалец получит за пять дней.

«Ставлю двойку за креативность, – процитировала Симоньян RT. – Нужно было написать, что Моуринью будет получать миллион фунтов в час и есть черную икру одноразовыми золотыми ложками».

  • Моуринью станет экспертом Russia Today в нескольких спецвыпусках, посвященных чемпионату мира.
  • Во время турнира на RT будут работать бывший голкипер сборной Дании и «МЮ» Петер Шмейхель и легенда колумбийского футбола Карлос Вальдеррама.

Фото: russian.rt.com.

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