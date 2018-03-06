Getty Images
«Он абсолютный дурак!» Невилл раскритиковал главу МИД Великобритании за призыв к бойкоту ЧМ-2018
Бывший футболист считает, что спорт вне политики.
Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона за угрозу бойкота ЧМ-2018 в связи с отравлением в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Он абсолютный дурак! При чем тут футбол?» – написал Невилл в твиттере.
- 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия отравились сильнодействующим веществом в торговом центре и в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
- В прошлом году Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.
- Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с командами Туниса, Панамы и Бельгии.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте