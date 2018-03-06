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«Он абсолютный дурак!» Невилл раскритиковал главу МИД Великобритании за призыв к бойкоту ЧМ-2018

«Он абсолютный дурак!» Невилл раскритиковал главу МИД Великобритании за призыв к бойкоту ЧМ-2018
Eurosport

36 мин. назад

Бывший футболист считает, что спорт вне политики.

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона за угрозу бойкота ЧМ-2018 в связи с отравлением в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Он абсолютный дурак! При чем тут футбол?» – написал Невилл в твиттере.

  • 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия отравились сильнодействующим веществом в торговом центре и в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
  • В прошлом году Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.
  • Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с командами Туниса, Панамы и Бельгии.

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