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Тренер североирландцев раскритиковал Ирландию за переманивание футболистов-католиков

Тренер североирландцев раскритиковал Ирландию за переманивание футболистов-католиков
Eurosport

56 мин. назад

Майкл О'Нил прошелся по футбольной ассоциации больших соседей.

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил раскритиковал подход футбольной ассоциации Ирландии.

«FAI [футбольная ассоциация Ирландии – прим.] интересуется только одним типом игроков: католиками. У меня нет проблем с Джеймсом Макклином, ему было 22 года – он знал, чего он хочет. Я считаю проблемой, когда 16-, 17- или 18-летнему пацану приходится принимать решение о своем международном будущем. В чем смысл просить игрока изменить свою преданность, принять решение выборе сборной, а затем не выбрать его?

Дэниел Девайн – парень из Западного Белфаста, поехал бы на Евро с нами. Но он не может играть за Северную Ирландию, так как уже оформил переход. Я могу перечислить вам 10 игроков, которые приняли такое решение и никогда не представляли Ирландию» – цитирует слова О'Нила TalkSport.

Джеймс МакКлейн, Шейн Даффи, Даррон Гибсон, Эунан О'Кейн и Марк Уилсон – все они представляли Северную Ирландию на молодежном уровне до того, как они перешли под зеленые знамена ирландцев.

  • Майкл О'Нил возглавил сборную Северной Ирландии в 2012 году.
  • Сборная Северной Ирландии уступила право играть на ЧМ-2018 в стыковых матчах сборной Швейцарии.

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